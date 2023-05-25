Kayserili kadınlar SPOR AŞ ile sabah sporunda buluşuyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Kayserili kadınları yaz aylarında sabah sporunda buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, "Sabah Sporlarında Buluşalım" etkinliği düzenliyor.

Kayserililer, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hafta içi ve cumartesi günleri saat 07.15-08.15 arasında sabah sporuna katılıyor.

Etkinlik, Florya, Emek-İnönü 2, Kadir Has Kültür, Erciyesevler, Gül, Mustafa Cemiloğlu, Muhsin Yazıcıoğlu ve Belsin İsa Yusuf Alptekin-Büyük parklarda düzenleniyor.



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