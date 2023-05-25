MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde konuştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "İngiltere medyasından tutun Alman medyasına, Amerikan medyasına, Fransız medyasına varıncaya kadar ülke medyaları Türkiye'deki seçimlere odaklanmışken bir de Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı aleyhinde açıktan tutum takınmaları Türkiye'deki seçimlere zaten nasıl birilerinin müdahil olmaya çalıştığını bize net bir şekilde gösteriyor." dedi.

MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Özdemir, parti teşkilatı ile Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Burada konuşan Özdemir, 14 Mayıs'ta önemli bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi.

MHP'nin Kayseri'de başarılı olduğunu anlatan Özdemir, partisinin mecliste sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Seçimlerden önce bazı siyasi partilerin, parlamenter sisteme geri dönüleceği vaadinde bulunduğunu vurgulan Özdemir, "Şimdi oluşan tabloya baktığımızda Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamından yana bir irade ve karar aldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Bu şartlarda da inşallah önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tüm kurum ve kurallarıyla daha yerleşik hale gelebilmesi noktasında Cumhur İttifakı'nın faaliyetleri sürecek." diye konuştu.

- "Türkiye son 5 yılda küresel gelişmenin seyrini etkiledi"

Özdemir, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun dünya kamuoyu tarafından da takip edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki seçimler her zaman önemli olmuştur. Çünkü coğrafya itibariyle ve Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel itibariyle çok önemli bir ülkeyiz. Sadece bölgesel gelişmelerin değil küresel gelişmenin seyrini de etkileyebilecek bir potansiyele Türkiye özellikle son 5 yılda ulaşmıştır. Bundan rahatsız olan çevrelerin varlığını da biliyoruz. Bugün baktığınızda İngiltere medyasından tutun Alman medyasına, Amerikan medyasına, Fransız medyasına varıncaya kadar ülke medyaları Türkiye'deki seçimlere odaklanmışken bir de Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı aleyhinde açıktan tutum takınmaları Türkiye'deki seçimlere zaten nasıl birilerinin müdahil olmaya çalıştığını bize net bir şekilde gösteriyor. Allah'a hamdolsun 14 Mayıs'ta nasıl ki Türk milleti bu dışarıdan kendisine dayatılmaya çalışılan gündemlere geçit vermeyeceğini göstermişse inşallah 28'inde de yine Türk milleti kendisine dışarıdan dayatılmaya çalışılan Washington'dan, Berlin'den, Londra'dan, Brüksel'den dayatılmaya çalışılan bu gündemleri elinin tersiyle itecek ve kendi öz evladı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine üstün ve büyük hizmetleri bulunan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı inşallah çok daha yüksek bir oyla seçmek suretiyle gereken cevabı hem Türkiye'ye hem de dış dünyaya verecektir."

Türkiye'nin edilgen değil, etken bir ülke olduğunu vurgulayan Özdemir, koşulları belirleyen ve diğer tarafları tavır almaya zorlayan bir ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

Özdemir, bu durumun milli ve bağımsız politikaları takip etmekle gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ da cemiyet çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Özdemir'e ziyaretinde, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da eşlik etti.

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