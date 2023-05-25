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AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de KOCAFEST Ödül Töreni'nde konuştu:

AA

AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de KOCAFEST Ödül Töreni'nde konuştu:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Savaş gemimizi yapıyoruz, yerli aracımızı üretiyoruz, denizlerde doğal gazımızı buluyoruz. Dün teröristlerin nara attığı dağlarda bugün petrolümüzü buluyoruz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ikincisi düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nin (KOCAFEST) ödül törenine katıldı.

KOCAFEST'in, İstanbul'da yapılan TEKNOFEST'in Kayseri ayağı olduğunu anlatan Özhaseki, 2018'de 20 bin kişinin TEKNOFEST için müracaat ettiğini, geçen yıl bu sayının 1 milyonu bulduğunu dile getirdi.

Özhaseki, "Dün bizim ecdadımız Ergenekon'da dağları eriterek selamete ulaştı. Dün bizim ecdadımız karadan gemileri yürüterek İstanbul'u fethetti ve onların torunları bugün ne güzel işler yapıyor. Lütfen siz de hayal kurun, o hayallerinizin peşine düşün, sonra da onu gerçekleştirmek için azimle gayret edin, kendinize güvenin. Arkanızda ağabeyleriniz, siyasi büyükleriniz olacak. Arkanızda en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Bunu hiç unutmayın." diye konuştu.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde önemli işlere imza atan Türkiye'nin parmakla gösterildiğini ifade etti.

Engellerden yılmadıklarını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla da hamdolsun gerçekten Türkiye, dünyanın parlayan bir yıldızı gibi. Öğretmenlerimiz çocuklukta bize derlerdi ki: 'Oğlum, bir iğneyi bile biz yapamıyoruz, dışarıdan alıyoruz.' Evet, yıllar öncesinde Heron denildi İHA'lara. İsrail bize Heronları vermezdi. ABD Başkanı'ndan özel olarak Cumhurbaşkanı'mız parasıyla istediği halde İHA'ları satmamışlardı. Almanya bize tank satmazdı. Özellikle bizim bunu teröristlere karşı kullanmamızı da istemezler ve şart koşarlardı. Cenabıhakk'a şükürler olsun ki bugün geldiğimiz şu noktada dünyanın en güzel İHA'larını, SİHA'larını Türkiye yapıyor. Bugün kendi yerli tankımızı üretiyoruz. Topumuzu, tüfeğimizi yapıyoruz. Helikopterimizi yapıyoruz. Kızılelma göklerde uçuyor. Dünya savaş tarihini değiştirecek kahramanlıklara imza atıyoruz. Savaş gemimizi yapıyoruz, yerli aracımızı üretiyoruz, denizlerde doğal gazımızı buluyoruz. Dün teröristlerin nara attığı dağlarda bugün petrolümüzü buluyoruz. Türkiye'nin kalkınmasında en önemli unsur olarak artık bunlar önümüzde duruyor."

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da 21. yüzyılın teknoloji çağı haline geldiğini ve eskiden bilgiye ulaşabilmenin en önemli unsurlardan birisinin ansiklopedi olduğunu söyledi.

Teknolojinin hızlı gelişim gösterdiğini anlatan Elitaş, "Son 20-25 yıldır Türk insanının önü açıldı. Engeller kaldırıldığı için en güzel şeyi, en iyi şeyi yapabilme imkanına sahip oldu." dedi.

Konuşmaların ardından 204 takımın 17 kategoride yarıştığı KOCAFEST'te dereceye giren öğrencilere Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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