Kayseri'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu öncesi alınan tedbirler gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, seçim öncesi her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi için vatandaşlarımız 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidecek. İl merkezimizde ve ilçelerimizde seçim öncesi, seçimin yapılacağı gün ve sonrasına yönelik her türlü tedbir polis ve jandarma teşkilatımız tarafından alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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