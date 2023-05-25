Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Melikgazi ilçesi Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde ise dolu yağdı.

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