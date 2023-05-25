Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu S.Y, D.S. ve C.Y'nin Adana'dan kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 300 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y, D.S. ve C.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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