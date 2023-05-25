MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konferansta konuştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhur Başkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye istikrar getirdiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin istikrarından bugün bahsedemiyor olmasaydık Suriye, Kıbrıs, Karabağ, Doğu Akdeniz gibi meselelerde bu derecede başarılı olabilmemiz söz konusu olmayacaktı." dedi.

Özdemir, Kayseri Üniversitesinde düzenlenen, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türk Dış Politikası Konferansı"ndaki konuşmasında, Türk dış politikasının köklü bir geleneğe sahip olduğunu ve son yılarda Türkiye'nin dünya meselelerinin çözümünde liderlik yaptığını belirtti.

"İstikrar" kelimesinin her ülke için çok öneme sahip olduğunu belirten Özdemir, "Bir ülkede siyasi istikrar mevcut değilse o ülkenin milli politikalarını oluşturabilmesi ve o milli politikalarla kurduğu dış hamlelerini yapabilmesi konusunda eli ne yazık ki zayıflamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yakaladığı istikrar ile dış politikada güçlü adımlar atabildiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istikrarından bugün bahsedemiyor olmasaydık Suriye, Kıbrıs, Karabağ, Doğu Akdeniz gibi meselelerde bu derecede başarılı olabilmemiz söz konusu olmayacaktı. İşte Cumhur Başkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye kazandırmış olduğu istikrarın, Türk dış politikasına başarılı bir şekilde yansımasının ana çerçevesini böyle ifade edebilmek mümkündür. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu derecede caydırıcı gücü olmasa herhalde Ege'de, Doğu Akdeniz'de birileri daha rahat hareket edebilirdi. Bölgeye gönderdiğimiz arama, tarama faaliyetleri yürüten gemilerimize Türk Hava Kuvvetlerinin verdiği, donanmamızın verdiği destek böylesine gözükür olmasaydı herhalde birileri farklı müdahalelerde bulunabilirdi diyebiliriz."









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