Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Portekiz'de eğitim programına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğretmenleri AB Erasmus projesi kapsamında Portekiz'de eğitim programına katıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ Programı Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile desteklenen Child Safety Matters (eNOugh) isimli proje, Portekiz'in Tomar şehrinde gerçekleştiren etkinliklerle devam etti.

Türkiye'den Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi'nin yanı sıra, İtalya, Polonya, Kuzey Makedonya ve Portekiz'den öğretmen, müfettiş ve psikologların katıldığı programda davranışsal ebeveyn eğitim programları, erken çocukluk döneminde ev ziyareti, lisanslama ve akreditasyon yoluyla çocuk bakımının kalitesinin iyileştirilmesi, halkın katılımı ve eğitim kampanyaları gibi konular konuşuldu.

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