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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesini ziyaret etti

AA

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Göksun ve Elbistan ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem bölgesi ziyaretlerini sürdüren Büyükkılıç, ilk olarak Göksun'da Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve belediye çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette belediye personeli ve vatandaşlarla da sohbet eden Büyükkılıç, ibadet aşkı ile hizmet ettiklerini belirterek "Milletvekilliği yaptım, 4 dönem Melikgazi Belediyesi’nde belediye başkanlığı yaptım, şimdi Büyükşehir’deyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile ibadet aşkı ile hizmet edip, dua alıyor, gönüllerde yer ediyoruz. Sizleri seviyoruz, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki ziyaretlerine Elbistan ilçesi ile devam eden Büyükkılıç, burada Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Elbistan'da AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Bakan Kirişci ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek Kayserililerin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamlarını iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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