Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kurban pazarını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında yapılan hazırlıkları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, eski Reşadiye Stadı'ndaki kurban pazarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yalçın, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda alışverişini yaparak kurban ibadetini en güzel şekilde yerine getirmesini amaçladıklarını belirtti.

Belediye hizmetlerinin sabahtan akşama, doğumdan ölüme hayatın her anında olduğunu aktaran Yalçın, "Şimdi de Kurban Bayramı hazırlıklarına başladık. Hemşehrilerimizin en uygun ve sıhhi ortamlarda kurban alışverişi yapabilmesi ve kurbanlarını kesebilmesi için her yıl olduğu gibi Reşadiye eski futbol sahasında düzenlemeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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