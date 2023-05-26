MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:

KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turuna ilişkin, "Bu seçimde iki aday yarışacak. Ben şahsen ne donanım olarak, ne devlet tecrübesi olarak, ne siyasi liderlik olarak ne de bu milletin milli manevi değerleri paralelinde Sayın Cumhurbaşkanımızı, Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyaslayamam. Bundan ar ederim." değerlendirmesinde bulundu.



MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir ile MHP İl Başkanı Ahmet Bağçovan, Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu ve Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta ile Kayseri'de sendika binasında bir araya geldi.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, çok sayıda ülkenin sıkıntı yaşadığı bir süreçte Türkiye'nin kökleşmiş sorunların aşılmasında başarılı imtihanlar verdiğini belirtti.

Özdemir, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde rehavete kapılmadan sandığa gidilmesi çağrısı yaparak, "Pazar günü yapılacak olan seçimlerde hem ailemizi hem de yakınlarımızı sandığa götüreceğiz. Milletimizin öz evladı olan, milletin kendi bağrından çıkardığı, bunca yıl sonra Türk milletine büyük kazanımların gelmesine vesile olan, hayatını Türkiye'ye adayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığını kabul ettirebilmek için millete gitmek yerine Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelere icazet almak için gittiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu seçimde iki aday yarışacak. Ben şahsen ne donanım olarak, ne devlet tecrübesi olarak, ne siyasi liderlik olarak ne de bu milletin milli manevi değerleri paralelinde Sayın Cumhurbaşkanımızı, Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyaslayamam. Bundan ar ederim. Bir yanda hayatını bu millete adamış, gecesini gündüzünü Türk milletinin birliği beraberliği ve iyiliği için harcayan, Türkiye'nin daha ileri seviyeye gitmesi için kararlı bir şekilde gayret eden, dünyada nerede bir mazlum varsa bu mazlumların çağrılarına sessiz kalmayan, irade ve yetkiyi sadece Türk milletinden bekleyen Recep Tayyip Erdoğan varken diğer yanda 13 defa diğer siyasi parti genel başkanları ile buluşup ardından adaylığını kabul ettirebilmek ve meşru gösterebilmek için dünyadaki belli başlı ülkeleri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu gerçeği hatırlatmak lazım."

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