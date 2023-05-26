Prof. Dr. Mustafa Budak, "Milli Mücadeleden Bugüne Dış Politika" konulu konferans verdi

KAYSERİ (AA) - İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak, Kayseri'de "Milli Mücadeleden Bugüne Dış Politika" konulu konferans verdi.



Budak, Erciyes Üniversitesi'ndeki Sabancı Kültür Merkezi'nde, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta, geçmişle gelecek arasındaki tarih okumasının önemine dikkati çekti.

Ülkelerin güç için farklı yerlerde kendini gösterdiğini anlatan Budak, "90 yıl sonra, soğuk savaş sonrasında aynı manzara ama bu sefer aktörler değişti. İngilizlerin yerine Amerika geldi, kontrol etti. O da aynı şeyi yaptı. Önce petrolü kontrol etti, sonra da petrolü dünya pazarına ulaştırarak güzergah neresi, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'den İskenderun ya da Suriye tarafından Akdeniz'e ulaştırmak, yöntem ve uygulama aynı. Şu anda da terör gruplarıyla işlerini görmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Amerika'nın gittiği yerlerde yıkımdan başka bir şey yapmadığını vurgulayan Budak, şöyle devam etti:

"Sadece 1990'dan sonra Amerika'nın Irak'taki varlığına baktığımızda yıkımdan başka bir şey yapmadı. Irak'ta da Suriye'de de biz ne yaptık, bir düzen kurma bir otorite kurma uygulamasına yöneldik. Bizim düzen kurma özelliğimizin günümüze tezahürdür, Türkiye'nin Cerablus, Fırat Kalkanı, Afrin bölgesinde yapmaya çalıştığı faaliyetler. Şu anda Fırat Kalkanı bölgesinde adeta küçük bir devlet kuruldu. Kaymakamı, hastanesi, polis teşkilatı, üniversitesi var. Bu bizim tarihten gelen nizamıalem anlayışının, düzen kurma anlayışının günümüzde tezahürüdür. Ben medeniyetleri de ikiye ayırıyorum. Bir imhacı medeniyetler, iki inşacı medeniyetler. Biz tarih boyunca hep inşaacı medeniyetler grubunda olduk. Bunu da bugün Kuzey Suriye'de yaptıklarımızla ve insani, diplomasi anlayışıyla Afrika'da yaptıklarımızla gösteriyoruz."

Budak, Türkiye'nin dış politikadaki iyi niyetli anlayışı sayesinde en fakir ülkelerin bile deprem bölgelerine yardım girişiminde bulunmak istediğini sözlerine ekledi.

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