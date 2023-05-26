Kayseri'de 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "hırsızlık" ve "yaralama" suçlarından hüküm giyen bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan aranan hükümlü O.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu düzenledikleri operasyonla, söz konusu suçlardan 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bu kişiyi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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