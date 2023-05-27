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Kayseri'de gürültü kavgasında 2 arkadaş bıçakla yaralandı

AA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de gürültü kavgasında 2 arkadaş bıçakla yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Mimarsinanbahçelievler Mahallesi'ndeki İldem Semt Polikliniği önünde iki grup arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kimlikleri belirlenemeyen kişiler, arkadaş olan F.E. ile K.S'yi bıçakla yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan F.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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