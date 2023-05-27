Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapımı tamamlanan kadın kooperatifi binasını inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde kadın kooperatifleri için yapımını tamamladıkları binada incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde kadın kooperatiflerine özel bina hazırladı.

Binayı inceleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamayı, ilçelerde yaşayan kadınların istihdamını artırmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

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