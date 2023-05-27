Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ziyaret etti

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kooperatif üyeleriyle bir araya gelerek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kadın girişimini desteklemek adına kooperatifin kırsal kalkınmada bir model olacağını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yamula'nın patlıcanının üretiminde topraktan başlayıp hasadına kadar hanım kardeşlerimizin emeği var. Kayseri’mizin yöresel ürünleri, açma makarna diye tabir ettiğimiz erişte, çorba ve mantı çeşitleri var. Hatta hanım kardeşlerimiz havuçlu, sebzeli, ıspanaklı şekilde çeşitlerini geliştirmiş durumda. Her şeyiyle doğal ürünler. Yamula patlıcanının reçeli, pekmezi ve patlıcan kurusunun paketlendiği yer de mevcut. Biz, her alanda vatandaşlarımızın yanındayız."

Kooperatif üyesi kadınlar da katkılarından dolayı Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.