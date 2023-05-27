Kayseri'de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşen anne ve iki çocuğu yaşamını yitirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri’de 13. kattaki evlerinin balkonundan düşmek üzere olan oğlunu, kucağında kızı bulunduğu sırada kurtarmak isteyen anne ile 2 çocuğu düşüp hayatını kaybetti.

Polisi arayan vatandaşlar, Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 14 katlı bir binanın 13. kat balkonundan bir kadın ile 2 çocuğun düştüğünü haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne N.D. (29) ile kızı Z.D. (5) ve oğlu H.D'nin (8) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anne ve çocuklarının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bazı görgü tanıklarının polise, "kucağında oğluyla balkona çıkan N.D'nin, düşmek üzere olan kızını kurtarmak isterken anne ve 2 çocuğunun düştüğünü söylediği" öğrenildi.



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