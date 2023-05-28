Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile geldiği Erenköy Mahallesindeki okulda oyunu kullandı.



Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İnşallah milletin iradesi tecelli edecek. Bizim baştan beri söylediğimiz, vatandaşlarımızın mutlaka bu yasal haklarını kullanmaları, sandığa oylarını yansıtması ve herkesin iradesine de saygı duymasıdır. İnanıyorum ki sağduyu her zamanki gibi egemen olacak. Bu millet, feraseti ile yanlışla doğruyu ayırt edecek kapasiteye sahiptir. Milletimizin iradesine saygı duyuyoruz, çıkacak sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Başkan Büyükkılıç'ın oy kullanmak için okula gelirken kullandığı Togg da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.





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