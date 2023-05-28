Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde refüje çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

E.T'nin kullandığı 38 BJ 156 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolu ilçe girişinde refüje çarparak devrildi.

Sürücü E.T. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan Y.C. (33) yaralandı.

Y.C, kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri'ye sevk edildi.

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