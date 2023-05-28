Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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