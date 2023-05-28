Kayseri'de sağanak etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve ilçelerde öğleden sonra başlayan sağanak kısa sürede etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

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