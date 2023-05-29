Melikgazi Belediyesi parklara kedi evleri yerleştirdi

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, ilçedeki parklara kedi evleri yaptı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak sokak hayvanlarını unutmadıklarını, onlara yönelik de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Belediyelerin sokak hayvanlarının sesi, koruyucuları olması gerektiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sevimli dostlarımızın sağlıklı yaşam şartlarında hayatlarını idame ettirmesi için ilçemizin birçok parkına kedi evleri yerleştirdik. Buralara belediyemiz ekipleri tarafından sürekli mama bırakılmakta. Ayrıca temizlik ve bakımları da yapılıyor. Kedi evlerini ilçe genelinde talep ve tespit ile belirlenecek farklı noktalara yerleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız kedi evlerimize sahip çıkmalarıdır. Bizler tüm canlıların yaşam hakkını savunuyor ve bu doğrultuda üzerimize düşen ne varsa yapmak için çaba harcıyoruz."

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