AK Parti Kayseri milletvekilleri mazbatalarını aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de AK Parti milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy mazbatalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Adliyesi konferans salonunda, AK Parti milletvekilleri için mazbata töreni düzenlendi.

Törende, AK Parti milletvekilleri Böhürler, Çopuroğlu, Cıngı ve Özsoy, yetkililerden mazbatalarını aldı.

Milletvekilleri törende yaptıkları konuşmada, millete hizmet için çalışacaklarını belirtti.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayserililere teşekkür etti. Milletvekillerinin mazbatalarının hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, "Milletvekilliği hayırlı olsun. Hep beraber dayanışma içerisinde çalışmaları sürdüreceğimize inanıyorum ve görüyorum. İstikrarın kazandığını görmekten de ayrıca keyif aldığımızı buradan paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından milletvekilleri fotoğraf çektirdi.



Törene, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.