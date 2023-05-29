Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

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KAYSERİ (AA) - Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Murat Erdoğan görev alacak.

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