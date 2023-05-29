Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy seçim sonuçlarını değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin, "İş dünyası olarak biz de şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak için birlik, beraberlik içinde tam bağımsız Türkiye için çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı odanın konferans salonunda düzenlenen KTO mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, 570 yıl önce bugün İstanbul'un fethi ile dünya tarihinin akışının değiştiğini, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle de Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Gülsoy, Türkiye Yüzyılı'nda devler liginde olmak için, istiklal ve istikbal için 85 milyon olarak sorumluluk duygusuyla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Yeni kabine hızlı şekilde kurulduktan sonra sorunların çözüleceğine inandıklarını belirten Gülsoy, şöyle konuştu:

"İş dünyası olarak biz de şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak için birlik, beraberlik içinde tam bağımsız Türkiye için çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile yapılan ve yapımı devam eden vizyon projelerin ülkemizin kalkınmasına artarak katkı vereceğine, yerli ve millilik oranımızdaki artışla terörden arınacağımıza, Mavi Vatan'daki haklarımızın korunacağına inanıyoruz. Bizler her daim devletimizin yanındayız. Bizim şiarımız, daima milli üretim, daima özgür ticaret, daima daha çok ihracat ve istihdam ile daima güçlü Türkiye'dir."

Gülsoy, iş dünyası olarak hep istikrardan yana olduklarını sözlerine ekledi.

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