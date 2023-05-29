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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA

Kayseri'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İ.O'nun kullandığı 38 BB 270 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet General Emir Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Ü.A. kontrolündeki 20 YU 951 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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