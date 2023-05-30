Kayseri'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mobilya üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 19. caddede mobilya üretilen fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, Kayseri OSB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.







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