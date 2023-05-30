Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle 3 yakınını silahla öldürdüğü gerekçesiyle aranan firari M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.Y, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti. Firari sanığın bir an önce yakalanmasını talep eden maktullerin yakınları, tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Müşteki avukatının, firari M.Y'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması taleplerini yenilediklerini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı, sanık hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve yakalanmasının beklendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin girdirilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde M.Y, 3 Ocak 2022'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y. ile bu kişilerin dayısı Serdar Y. ve o sırada olay yerinden geçen M.A'yı tabancayla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kardeş ile dayıları kurtarılamamıştı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca firari sanık M.Y. ile ona yardım ettikleri iddia edilen M.K.Y. ve E.A. ile O.Y, S.Y. ve O.Y. hakkında dava açılmıştı.



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