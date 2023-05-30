KASKİ'den 14 mahalle için su kesintisi uyarısı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 31 Mayıs'ta Kocasinan ve Melikgazi ilçelerine bağlı 14 mahallede su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

KASKİ'den yapılan yazılı açıklamada Kocasinan ilçesinde 12, Melikgazi ilçesinde ise 2 mahalleye belirli bir süre su iletimi sağlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocasinan ilçesinde Alsancak, Argıncık, Kayabaşı, Talatpaşa, Fevzioğlu, Cırgalan Mahalleleri'nin tamamı, Yavuz Selim, Yıldızevler, Ahi Evran, Kocasinan, Buğdaylı ve Uğurevler mahallelerinin bir kısmı ile Melikgazi ilçesi Germir ve Gökkent mahallelerinin bir kısmında, içme suyu bağlantı çalışması nedeniyle 31 Mayıs Çarşamba günü 07.00-21.00 saatleri arasında planlı olarak su kesintisi yaşanacaktır."

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