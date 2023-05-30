Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İ.K'nin kullandığı 40 DP 725 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Nuryurt Caddesi'nde E.E'nin kontrolündeki 38 AG 767 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden E.E. ile otomobilde bulunan K.K. yaralandı.



Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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