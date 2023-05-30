MS'te erken tanı ve tedavi işlev kaybının önüne geçebiliyor

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Yetkin, Multipl Skleroz (MS) hastalığın erken tanısı ve hastalığa yol açan mekanizmaları düzenleyen immünmodülatör tedavilerin erken dönemde başlanması ile birçok MS'li bireyin günlük yaşamlarına belirgin işlev kaybı yaşamaksızın devam edebildiğini bildirdi.

Yetkin, Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, MS tedavisinde son yıllarda hızlı gelişmeler yaşandığını, etkinliklerinin gün geçtikçe artığını belirtti.

MS'in beyin ve omurilik olarak tanımlanan merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir otoimmün hastalık olduğunu aktaran Yetkin, MS hastalığının seyrinde bireyler arasında farklılıkların görülebileceğini, birçok kişide alevlenme ve düzelme dönemleriyle seyreden ataklı MS görülürken daha az sıklıkta ataksız ilerleyici tipin de görüldüğüne dikkati çekti.

Hastalığın kadınlarda erkeklere kıyasla 2-3 kat fazla görüldüğünü, en çok da 20-40 yaş aralığındaki bireylerin hastalıktan etkilendiğini anlatan Yetkin, dünya genelinde MS'li 2,8 milyon insan bulunduğunu, yaklaşık her 5 dakikada bir kişiye MS tanısının konulduğunu kaydetti.

MS tedavisinde esas amacın atakların tedavisi, yeni atakların ve fonksiyon kayıplarının engellenmesi amacıyla immün sistemini düzenlenmek ve semptomları yönetmek olduğunu belirten Yetkin, şunları kaydetti:

"MS'li bireylerin multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmesi, nöroloji uzmanları, fizyoterapistler, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları gibi çeşitli sağlık profesyonellerinin işbirliğini gerektirir. Böyle bir yaklaşım, bireysel tedavi planları oluşturmak, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve destek sağlamak için önemli bir rol oynar. Hastalığın erken tanısı ve hastalığa yol açan mekanizmaları düzenleyen immünmodülatör tedavilerin erken dönemde başlanması ile birçok MS'li birey günlük yaşamlarına belirgin işlev kaybı yaşamaksızın devam edebilmektedirler."

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