Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) düzenlenen "First Lego League Explore" fuarında 6 ile 10 yaş arasındaki çocuklar enerji üretimi ve kullanımı üzerine hazırladıkları projelerini sergiledi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Bahçeşehir Koleji ve Bilim Kahramanları Derneği tarafından hazırlanan Sümer Kampüsü'ndeki fuarda, 4 ilden 14 takımda görev alan yaklaşık 100 çocuk projelerini tanıttı.

Fuara katılan takımlara ve takım üyelerine kupa ve madalyalarını AGÜ Genel Sekreteri Osman Yıldırım, Kayseri Bahçeşehir Koleji Müdürü Ahmet Oba ve Bilim Kahramanları Derneği gönüllüsü, AGÜ Mühendislik Fakültesi öğrencisi Elanur Karabulut verdi.

- Büyükşehir Belediyesinden bisiklet turu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 4 Haziran'da Dünya Bisiklet Günü ve Dünya Çevre Günü temalı bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Saat 17.30'da bisikletlerini teslim alacak olan bisikletseverler, 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak turun parkurunu, Rhg Enertürk Enerji Stadyumu Güney Otopark'ta tamamlayacak.

Bitiş noktasından Cumhuriyet Meydanı'na dönüş sağlamak isteyen katılımcılar, etkinlik sonunda stadyum tramvay durağından ücretsiz olarak Cumhuriyet Meydanı'na ulaşım sağlayabilecek.

- Melikgazi'nin Kahramanmaraş'taki yaşam alanı

Melikgazi Belediyesinin hayırseverler işbirliği ile yapımını tamamladığı Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine yapılan 63 ailenin barınacağı Melikgazi Yaşam Alanı hak sahiplerine teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, deprem bölgelerinin normale dönmesi için Melikgazi olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Palancıoğlu, bir hayırseverin de bölgeye sağlık ocağı yaptırmak istediğini, gereken desteği vereceklerini kaydetti.

- Kocasinan'a konkasör tesisi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt için gerekli olan agrega malzemesinin üretiminin olacağı Gürpınar'daki konkasör tesisinin kurulma aşamasını yerinde inceledi.

Modern bir konkasör tesisini kurmak için çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Çolakbayrakdar, tesisin tamamlanmasıyla agrega üretimine başlayacaklarını, agreganın asfalt için en önemli hammaddelerden dolduğunu aktardı.

- 1500 çiftinin toprak analizi Talas Belediyesinden

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde çiftçilik yapan 1500 üreticiye toprak analizi desteği vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı bulunan ve 10 dekar veya üzeri tarlaya sahip çiftçilere destek olan Talas Belediyesi, üreticilerin toprak analizi yaptırarak daha verimli ürün elde etmelerini sağlamayı hedefliyor.

Uygulama kapsamında 1500 çiftçiye destek olmayı planlayan Talas Belediyesi, toprak analiz ücretinin yarısını karşılayarak, üreticinin yükünü azaltıyor.

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