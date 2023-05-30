Kayseri Valiliği, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasına ilişkin açıklama yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasıyla ilgili sorumluların tespit edildiğini, gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."







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