KTO Başkanı Ömer Gülsoy, nisan ayı TÜİK verilerini değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, bu ayda Kayseri'nin 297 milyon 760 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri adına gerçekleştirilen ihracat rakamının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,54, 2023'ün mart ayına göre ise yüzde 12,94 oranında azaldığını kaydetti.

Nisan ayında Kayseri'nin ithalatının ise 142 milyon 369 bin dolar olarak gerçekleştiği vurgulayan Gülsoy, Almanya, Irak, İtalya, Avusturya, ABD, Romanya, Birleşik Krallık, İsrail, Fransa ve Polonya başta olmak üzere 147 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kayseri ihracatını sektörler bazında da değerlendiren Gülsoy, "TÜİK'in belirlediği sektörlerden elektrik elektronik, makine aksamları, çimento cam seramik ve toprak ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamulleri, yaş meyve ve sebze, deri ve deri mamulleri, fındık ve mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken demir ve demir dışı metaller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, çelik, tekstil ve hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel pazarlarda yaşanan resesyonun hem Türkiye'nin hem de Kayseri'nin ihracat pazarlarındaki ithalat taleplerini etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Gülsoy, şunları kaydetti:

"Böylesine bir süreçten geçerken ihracat ve yatırımları destekleyecek mekanizmalara ihtiyacımız çok fazla. Enerji ithalatının bunda önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında ihracat hedefimiz geçtiğimiz yıllara oranla daha da büyük. Hedeflerimizi tutturmamız için ihracattaki sorunların çözülmesine ihtiyacımız var. Yaşanan tüm olumsuzluklarda ve en zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ile ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz."

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