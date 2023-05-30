Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçakla yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocasinan İlçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde kutlamalara katılan sarı-kırmızılı 2 taraftar grubu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraftarlardan A.S.G. (16) sırtından bıçakla yaralandı.

Yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

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