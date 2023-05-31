Talas'a 30 bin metrekarelik acil afet sosyal yaşam merkezi kuruluyor

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere geçici acil afet sosyal yaşam merkezi kuruyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar Mahallesi'ndeki asfalt şantiyesi yanında bulunan 30 bin metrekarelik alanda yapım çalışmaları süren acil afet yaşam merkezini inceledi.

Olası afet durumuna hazırlıklı olmanın önemine dikkati çeken Yalçın, alanın 103 konteynerden oluşacağını, deprem ve diğer afet durumlarında barınma başta olmak üzere birçok ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti.

Yalçın, alanın ayrıca farklı zamanlarda gençlik kampı ve sosyal faaliyet merkezi olarak da kullanılabileceğini ifade etti.

Talas Belediyesi, daha önce de Mevlana Mahallesi'nin meydanına içerisinde acil yardım müdahale malzemelerinden jeneratöre, battaniyeden megafon, radyo, el feneri ve ilk yardım çantasına acil yaşamsal malzemenin yer aldığı acil durum konteynerini yerleştirmişti.

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