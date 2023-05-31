Kayseri OSB Başkanı Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomik sarsıntı, Kahramanmaraş merkezli depremler ve yaşanan seçim sürecinin tüm etkilerine karşın Türkiye ekonomisinin yüzde 4 gibi bir büyüme oranı yakaladığını, bunun Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyüdüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Ekonomik büyüme beklentilerinin yüzde 3,7 civarında olduğunu anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, dünya genelinde yaşanan ekonomik kırılganlık, resesyon riskinin ağırlığının artması, Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri ve sınırlarımızdaki terör tehdidinin varlığı gibi büyük etkenleri göz önüne aldığımızda büyümedeki gücünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti. Türkiye ekonomisi üst üste 11 çeyrektir büyüme başarısını göstermiştir. Türkiye olarak büyümedeki ısrarlı ve kararlı duruşumuzu sürdürüp, yatırımlarımızı ve ihracatımızı artırarak resesyon riskini savuşturmaya gayret göstermeliyiz."

Sanayicilerin daha çok çalışması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Yatırım, istihdam, üretim ile ihracat odaklı büyümeye devam etmekten başka çaremiz olmadığının farkındayız. Milletimizin 28 Mayıs'ta sandıkta istikrardan yana yapmış olduğu tercih bizlere güven vermektedir. Kurulacak olan yeni kabineden ihracat ve yatırımları daha fazla destekleyecek mekanizmaların acil olarak oluşturulmasında hızlı davranması beklentimizdir. Atılacak her yeni adım ülkemizin ekonomik büyümesinin artmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.