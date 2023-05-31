Kayseri OSB Başkanı Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

AA

Kayseri OSB Başkanı Yalçın, büyüme rakamlarını değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ekonomik sarsıntı, Kahramanmaraş merkezli depremler ve yaşanan seçim sürecinin tüm etkilerine karşın Türkiye ekonomisinin yüzde 4 gibi bir büyüme oranı yakaladığını, bunun Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyüdüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Ekonomik büyüme beklentilerinin yüzde 3,7 civarında olduğunu anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi, dünya genelinde yaşanan ekonomik kırılganlık, resesyon riskinin ağırlığının artması, Rusya-Ukrayna savaşının dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri ve sınırlarımızdaki terör tehdidinin varlığı gibi büyük etkenleri göz önüne aldığımızda büyümedeki gücünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,6, ikinci çeyreğinde yüzde 7,8, üçüncü çeyreğinde yüzde 4 ve dördüncü çeyreğinde yüzde 3,5 büyümüş, 2022 yıllık rakamlarına göre de yüzde 5,6 büyüme kaydetmişti. Türkiye ekonomisi üst üste 11 çeyrektir büyüme başarısını göstermiştir. Türkiye olarak büyümedeki ısrarlı ve kararlı duruşumuzu sürdürüp, yatırımlarımızı ve ihracatımızı artırarak resesyon riskini savuşturmaya gayret göstermeliyiz."

Sanayicilerin daha çok çalışması gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Yatırım, istihdam, üretim ile ihracat odaklı büyümeye devam etmekten başka çaremiz olmadığının farkındayız. Milletimizin 28 Mayıs'ta sandıkta istikrardan yana yapmış olduğu tercih bizlere güven vermektedir. Kurulacak olan yeni kabineden ihracat ve yatırımları daha fazla destekleyecek mekanizmaların acil olarak oluşturulmasında hızlı davranması beklentimizdir. Atılacak her yeni adım ülkemizin ekonomik büyümesinin artmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendisi gibi SMA'lı ikizi depremde ölen Aybüke bebeğin kampanyası yüzde 5'te kaldı
YEREL HABERLER Kendisi gibi SMA'lı ikizi depremde ölen Aybüke ...
Talas'a 30 bin metrekarelik acil afet sosyal yaşam merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Talas'a 30 bin metrekarelik acil afet sosyal yaşam ...
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül'ü transfer etti
YEREL HABERLER Kayseri Basketbol, eski oyuncusu Ayşegül'ü transfer ...
Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ...
Galatasaray´ın şampiyonluğu Kayseri´de de kutlandı
YEREL HABERLER Galatasaray´ın şampiyonluğu Kayseri´de de kutlandı
Depremde 30 saat enkaz altında kalan çift, kendilerini kurtaran itfaiyecileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Depremde 30 saat enkaz altında kalan çift, ...
Kayseri'de kız çocuğunun alkol alınan masada oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de kız çocuğunun alkol alınan masada ...
Kayseri Valiliği'nden alkol alınan masada kız çocuğu oynatılmasıyla ilgili açıklama (2)
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği'nden alkol alınan masada kız çocuğu ...
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, nisan ayı TÜİK verilerini değerlendirdi
YEREL HABERLER KTO Başkanı Ömer Gülsoy, nisan ayı TÜİK verilerini ...
Kayseri Valiliği'nden alkol alınan masada kız çocuğu oynatılmasıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği'nden alkol alınan masada kız çocuğu ...
Kayseri'de enerji yönetim birimi bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de enerji yönetim birimi bilgilendirme ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli ...
Kayseri Valiliği, bir kız çocuğunun alkol alınan masada oynatılmasına ilişkin açıklama yaptı
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği, bir kız çocuğunun alkol alınan ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Geliştirdiği göz hareketlerini ses ve yazıya çeviren sistemle birincilik için yarışacak
YEREL HABERLER Geliştirdiği göz hareketlerini ses ve yazıya çeviren ...
MS'te erken tanı ve tedavi işlev kaybının önüne geçebiliyor
YEREL HABERLER MS'te erken tanı ve tedavi işlev kaybının önüne ...
Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Elbistan'daki konteyner kent çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Elbistan'daki ...
KASKİ'den 14 mahalle için su kesintisi uyarısı
YEREL HABERLER KASKİ'den 14 mahalle için su kesintisi uyarısı
Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 yakınını silahla öldüren firari sanığın ...
Kayseri'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy seçim sonuçlarını değerlendirdi:
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy seçim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.