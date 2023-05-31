Tomarza'da depremzede öğrencilerden Başkan Şahin'e ziyaret

Dondurma yerken neden baş ağrısı olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde depremzede öğrenciler, Belediye Başkanı Davut Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen ve Tomarza Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, hafta sonu Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde piknik düzenleyen Şahin'i makamında ziyaret etti.



Öğrenciler, böyle bir etkinlikte kendilerine farklı bir gün geçirme imkanı sunduğu için Şahin'e teşekkür ederek çiçek verdi.

Ziyarette okul yöneticileri de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.