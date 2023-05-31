Kayseri'de bağ evlerinden tarım ve el aleti hırsızlığının şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bağ evlerinden tarım ve el aletleri çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmaya yönelik yaptıkları çalışmada, A.E'nin kullandığı aracı Beğendik Mahallesi Hacepli Caddesi'nde durdurdu.

Araçta ve A.E'ye ait bir ikamette yapılan aramada çok sayıda tarım ve el aleti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Çalıntı eşyalar, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sahiplerine teslim edildi.

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