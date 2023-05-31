Kayseri'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Kayseri'den kutsal topraklara gidecek hacı adayı kafilesi uğurlandı.

Ahmet İnci Camisi önündeki uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, hacı adaylarına sağlıkla gidip gelmelerini ve hac görevlerinin mübarek olmasını diledi.

Akkuş, hacı adaylarından kutsal topraklarda Türkiye'ye ve insanlığa dua etmelerini istedi.

Yapılan duanın ardından 145 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak otobüslerle havalimanına hareket etti.



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