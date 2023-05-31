Kayseri Büyükşehir Belediyesinin konservatuvar yaz kursları başlıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin konservatuvar yaz kursu kayıtları 12 Haziran'da başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek kurslarda 9-15 yaş arası çocuklar kategorisinde bağlama, bateri, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro ve yan flüt eğitimleri verilecek.

16 yaş üzeri yetişkinler kategorisinde ise bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt kursları düzenlenecek.

Konservatuvar yaz kursları için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuvarı'ndan işlemlerini gerçekleştirebilecek.





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