Talaslı öğrenciler "şehrimizi tanıyoruz" programıyla Kayseri'yi geziyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından başlatılan "şehrimizi tanıyoruz" programı kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencileri şehir turu yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Alaybeyli Mahallesi Şehit Yüksel Turgut Ortaokulu, Sakaltutan Mahallesi Yeni Ufuklar Ortaokulu ve Zincidere Mahallesi Abdullah Aktan Ortaokulunda eğitim gören yaklaşık 250 öğrenci şehirde çeşitli yerleri ziyaret etti.

Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden başlayarak Mazakaland eğlence merkezi ve Bilim Merkezi'ni gezme fırsatı buldu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.