Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünün karma sergisi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü'nce karma sergi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergide yıl boyu enstitüde yapılan ürünler yer aldı.

Sergide, seramik, çini, cam atölyesi, nakış, el sanatları teknolojisi bölümlerinde yapılan 60'dan fazla eser bulunuyor.

Sergi, 1 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.