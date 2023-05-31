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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYDEM'den ERÜ Rektörü Altun'a ziyaret

AA

KAYDEM'den ERÜ Rektörü Altun'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından kurulan Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nde (KAYDEM ) yürütülen "Erdemlerimizle Varız" (ERVA) proje ekibi Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'u ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERVA Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya ve proje ekibi, Rektör Altun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, yürütülen proje hakkında bilgi veren Kuşkaya, projenin 2022 yılından itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 35 pilot okulda uygulandığını belirtti.

Kuşkaya, proje yazım aşamasında ortaya çıkan gereksinimlerle ilgili, "Milli manevi kültürel değerlerimizi yansıtan sosyal medya ve dijital içeriklerin oluşturulması için Erciyes Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Altun da önümüzdeki hafta içerisinde ERVA Proje ekibinin katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirerek iş birliği çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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