Kayseri'de sağanak etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşama doğru sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanak, aralıklarla devam ediyor.

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