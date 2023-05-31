Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere düzenledikleri operasyonda M.E.G. ve O.T'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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