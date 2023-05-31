AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, milletvekili kaydını yaptırdı

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM'de 28. dönem milletvekilliği kaydını yaptırdı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çopuroğlu, ailesiyle TBMM'ye giderek milletvekilliği kayıt işlerini tamamladı.



Kayıt işlemlerinin ardından milletvekili rozetini takan Çopuroğlu, yaptığı açıklamada, seçimin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı ile sonuçlandığını anımsattı.

Seçim sonucunda halkın kendilerine bir görev tevdi ettiğini belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden Kayseri ve ülkemiz için çalışacağız. Türkiye Yüzyılı kapsamında yapacağımız çalışmalarda sorumluluğumuzun farkındayız. Kayseri'de görüşü, düşüncesi ne olursa olsun hiç kimseyi ayırt etmeden dinleyeceğiz. Meclis çalışmaları dışında bulduğumuz her fırsatı şehrimizde hemşehrilerimle bir arada olmak suretiyle geçireceğiz."

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