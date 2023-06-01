Başkan Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri Kayseri'ye davet etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistleri Kayseri'ye davet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlere, başta Soğanlı Vadisi olmak üzere tarihi ve kültürel bölgeleriyle turizm cenneti olan Kayseri'yi görmeleri çağrısında bulundu.

Büyükkılıç, gerek doğası gerek kadim tarihinden kaynaklanan unsurları ile Kayseri'nin bir turizm şehri olduğunu belirtti.

Kayseri'nin her taraftan tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olduğunu anlatan Büyükkılıç, Kayseri'de Soğanlı Vadisi'nin yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Kapuzbaşı Şelalesi, Koramaz Vadisi, Aladağlar-Hacer Ormanları, Kültepe Kaniş-Karum, Kayseri Kalesi, medrese ve müzeler, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı ve tarihi camiler gibi tarihi ve doğal güzelliklerden kaynaklı çok çeşitli gastronomi ve kültür değerler olduğunu ifade etti.

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