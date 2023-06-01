Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünce 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde vatandaşları bilinçlendirmek için farkındalık standı kuruldu.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, stant Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda hazırlandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Burhan Akın, tütün bağımlılığının zararlarını topluma anlatmak için 31 Mayıs'ın Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Türkiye'de her 100 binden fazla kişinin tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerin etkileri nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Erkeklerde kansere bağlı ölümlerin üçte birini, kadınlarda ise kansere bağlı ölümlerin yüzde 15'ini yine sigara ve bağımlılık yapıcı maddeler oluşturmaktadır. Dünyada da kronik hastalıkların ve ölümlerin büyük çoğunluğunu tütün bağımlığı oluşturmaktadır. Ülkemizde tütün ve bağımlılık ile alakalı birçok program hayata geçirilmiştir. Şehrimizde de üniversite hastanemizde, şehir hastanemizde ve Talas Miraboğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan sigara bıraktırma polikliniklerinde tütün ve sigara bağımlığı ile ilgili hizmet verilmektedir. 2022 yılında sigara bıraktırma merkezlerimizde 3500'den fazla vatandaşımıza sigara bıraktırma ilaçları verilmiş ve bununla ilgili poliklinik çalışmaları yapılmıştır. Bugünün önemini vurgulamak için şehrimizin çeşitli yerlerinde stantlar açıldı. Standımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın karbonmonoksit ölçümlerini yaparak, sigarayı ve tütünün zararlarını anlatıyoruz."

- Çolakbayrakdar, yeni yapılan parkı inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı üzerinde yapımına başlanan park alanında incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar, Yeşil Mahalle ve Erkilet Bulvarı'nın yapılan çalışmalarla güzelleştiğini belirtti.

Yeni park çalışmasını inceleyen Çolakbayrakdar, ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Çolakbayrakdar, bölgedeki çalışmaların tamamlandığında hem Erkilet Bulvarı hem de Yeşil Mahalle'nin yeni bir görünüm kazanacağını vurguladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesinin Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde gerçekleştirdiği yol ve asfalt çalışmaları da sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.