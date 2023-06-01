Melikgazi Kayseri Basketbol, Ayşegül Günay Aladağ ile Merve Arı'yı renklerine bağladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Ayşegül Günay Aladağ ile Merve Arı'yı gelecek sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.

Geride kalan sezonda BOTAŞ forması giyen 1,73 metre boyundaki Ayşegül Günay Aladağ oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.

Emlak Konut'tan transfer edilen 25 yaşındaki Merve Arı da skorer oyun kurucu olarak yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol'a destek vermeye çalışacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.